È iniziata la fase finale degli interventi di riqualificazione della rete idrica in città, con l’avvio del nuovo piano di asfaltature. Questi lavori fanno parte del progetto di realizzazione di un nuovo acquedotto destinato a servire l’intera provincia della Spezia. Il progetto, promosso dalla Provincia e gestito da Acam, coinvolge diverse zone della città nel tentativo di migliorare l’infrastruttura idrica locale.

Il nuovo piano di asfaltature sarà al centro dell’ultima fase degli interventi per la riqualificazione della rete idrica in città, nell’ambito della realizzazione del nuovo acquedotto che servirà il territorio provinciale della Spezia, secondo il progetto della Provincia con gestore Acam. Lunedì sono iniziate le asfaltature e la stesura della nuova segnaletica lungo viale Italia, tra via San Cipriano sino a via XX Settembre. Proprio qui sono state posate le nuove condutture ad alte prestazioni che miglioreranno la qualità del servizio con la diminuzione delle dispersioni idriche. Invece da martedì i lavori proseguiranno lungo Viale San Bartolomeo, tra via Don Pertile e via Tazzoli, e continueranno sino a fine mese, comprendendo anche il piano di riasfaltatura di Via Genova e il ripristino dell’area di via Valdilocchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova rete idrica in città. Al via il piano di asfaltature

Articoli correlati

Leggi anche: Borgo Cervaro, il piano per contrastare l'emergenza idrica: autobotti subito, nuova rete idrica nel medio periodo

Nuova tubazione per la rete idricaImportante intervento di manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale di Casapulla.

Una selezione di notizie su nuova rete

Temi più discussi: Santa Giustina in Colle, partiti i lavori per la nuova rete idrica tra via Giovanni XXIII e via Villarappa; La nuova rete idrica in città. Al via il piano di asfaltature; Via Nilde Iotti, in fase di completamento i lavori per la nuova rete idrica; Nuove Acque: manutenzione straordinaria alla rete idrica.

Via Nilde Iotti, in fase di completamento i lavori per la nuova rete idricaAica invita i cittadini a presentare le istanze di allaccio: gli interventi proseguiranno fino a via De Curtis ... agrigentonotizie.it

Allacci abusivi alla rete idrica a Pozzuoli, beccati i ‘furbetti’ dell’acquaIl Servizio Ciclo Integrato delle Acque del Comune di Pozzuoli sta proseguendo la campagna di acquisizione delle nuove utenze idriche nel ... internapoli.it

In via di conclusione i lavori per la nuova rete della sanità piemontese, grazie al PNRR x.com

Prosegue l’attuazione della nuova rete di sanità territoriale prevista dal Pnrr. Rispondendo ad alcuni “question time” in Consiglio regionale, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi ha ribadito che «49 case di comunità saranno operative entro maggio e ulterio facebook