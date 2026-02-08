Houston conquista Oklahoma City, vincendo contro i Thunder già senza alcuni titolari. La squadra di casa perde ancora in casa e si allontana dalla corsa ai playoff. Nel frattempo, Denver si prende la vittoria a Chicago grazie alla solita tripla doppia di Jokic, mentre San Antonio batte Dallas.

Houston passa a Oklahoma City contro i rimaneggiati Thunder, San Antonio ha la meglio su Dallas mentre la solita tripla doppia di Jokic aiuta i Nuggets a mettere al tappeto Chicago. Come sempre Durant viene accolto dai fischi da parte del pubblico di Oklahoma City, questa volta però KD riesce a sorridere per ultimo con i suoi Rockets (32-19) che alla fine hanno la meglio sui rimaneggiati Thunder (40-13). Senza Gilgeous-Alexander e Jalen Williams i padroni di casa faticano a tenere il ritmo dei texani che accelerano nella terza frazione poi difendeno con i denti il vantaggio del finale del match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Houston sbanca Oklahoma City, Jokic fa volare Denver a Chicago

