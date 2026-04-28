Dl Lavoro incentivi alle aziende che applicano un salario giusto

Il decreto legge sul lavoro che sarà esaminato oggi in Consiglio dei Ministri prevede nuovi incentivi per le aziende che adottano un salario ritenuto equo. Le misure sono state inserite nel testo per favorire l'occupazione e promuovere accordi salariali più trasparenti. La proposta mira a sostenere le imprese nelle assunzioni e a incentivare pratiche salariali più giuste, con particolare attenzione alle condizioni di lavoro e alla stabilità occupazionale.

Si tratta, viene riferito, di un intervento da 900 milioni di euro, con l'obiettivo di arrivare a 1 miliardo. L'ipotesi di lavoro dell'esecutivo sarebbe quella di procedere per via decreto, per non rischiare possibili rilievi su alcune misure. Il decreto si configura, insomma, anche come una risposta del governo alla questione del salario minimo portata avanti dalle minoranze, che negli scorsi anni hanno depositato un testo che parlava di minimo 9 euro l'ora. Per sostenere lo sviluppo occupazionale della Zes, ai datori di lavoro privati che dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026 assumono personale con contratto a tempo...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dl Lavoro, incentivi alle aziende che applicano un "salario giusto" The $17M+ Prop Firm Roundtable - How The World's BEST Traders Really Win Notizie correlate Decreto lavoro 1 maggio: incentivi vincolati al salario giusto. Il governo sceglie la via dei contrattiRoma, 27 aprile 2026 – La bozza del decreto Primo maggio non introduce una soglia legale unica di retribuzione, ma rafforza il ruolo dei contratti... Lavoro, salario giusto e contratti nel Decreto 1° maggioStabilizzare l’incentivo per le assunzioni di giovani, rafforzato nella Zes, insieme al bonus donne. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fondo screening e DAE: incentivi alle imprese per la prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro; Bonus Giovani, Donne, ZES: cosa cambia dal 30 aprile; Decreto Primo Maggio: incentivi a chi assume, lotta al caporalato, più tutele ai rider; Nuove semplificazioni fiscali e bonus start-up. Dl Lavoro, in forse le norme più incisive: rinnovi dei Ccnl retroattivi e rider assuntiLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Dl Lavoro, in forse le norme più incisive: rinnovi dei Ccnl retroattivi e rider assunti pubblicato il 28 Aprile 2026 a firma di Roberto Rotunno ... ilfattoquotidiano.it IL PUNTO = Dl Lavoro, incentivi a chi eroga salario giustoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it "Salve onorevole buona serata volevo congratularmi con lei per il vostro lavoro impegno e dedizione alla nostra città, vi seguo e vedo personaggi assurdi e privi di educazione senso civico per il prossimo e per le istituzioni veramente un degrado una città com - facebook.com facebook Sicurezza sul lavoro: la Cisl rilancia l'impegno su prevenzione, formazione e buone pratiche. Riuniti a Marghera 250 rappresentanti dei lavoratori alla vigilia della "Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro". x.com