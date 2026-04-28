Oggi si svolge un open day presso la sede della Livith Spa a Montespertoli, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro. Durante l’evento, sarà possibile effettuare controlli gratuiti sui dispositivi di sicurezza, senza bisogno di prenotazione. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza della manutenzione e della verifica degli strumenti utilizzati sul lavoro. L’accesso è aperto a tutti coloro interessati a partecipare.

Oggi, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul Lavoro, la Livith Spa organizzerà un open day presso la propria sede di Montespertoli. Il programma della giornata prevede anche un pomeriggio dedicato al safety check gratuito dei dispositivi di protezione individuale (DPI): dalle 14.30 alle 17.30 il team Livith specializzato in ispezioni, revisioni e manutenzione dei dispositivi sarà a disposizione, su appuntamento, per revisionare DPI di III categoria, ossia imbracature e cordini. Per info e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected]. "Cambiare mentalità – sottolinea il chairman Livith, Giacomo di Furia– è la sfida più difficile, ma anche la più necessaria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi porte aperte alla Livith. Check gratuito per i dispositivi

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