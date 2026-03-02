Check up gratuito con stile di vita annesso grazie alla Capsula della salute | come partecipare

A Bologna, il 2 marzo 2026, è stata presentata la Capsula della salute, una struttura tecnologica avanzata simile a una macchina per foto-tessere. In pochi minuti, grazie alla presenza di professionisti sanitari, permette di effettuare un check-up gratuito con valutazione dello stile di vita e dello stato di salute. La partecipazione è aperta a chi desidera monitorare il proprio benessere in modo rapido e personalizzato.

Bologna, 2 marzo 2026 – Sembra una macchinetta per le foto-tessere, in realtà è una struttura tecnologica avanzata che consente di ottenere, in pochi minuti e con il supporto di professionisti sanitari, una valutazione completa e personalizzata del proprio stato di salute. Psoriasi, l’11 marzo visite e consulenze gratis: come partecipare all’open day in Romagna Cos’è la capsula della salute Si chiama ‘Salute in Sintesi’, il nuovo progetto da Ausl e Comune di Bologna che resterà attivo fino a fine anno al Dumbo: è di fatto un check-up gratuito e immediato a cui seguirà anche consigli per percorsi personalizzati di attività motoria, nutrizione, supporto psicofisico e stili di vita sani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Check up gratuito (con stile di vita annesso) grazie alla Capsula della salute: come partecipare Capsula della Salute a Bologna: check-up gratuito in 15 minuti al DumBOUn check-up gratuito in pochi minuti, con parametri clinici, analisi dello stile di vita e un piano personalizzato per migliorare il proprio... Leggi anche: Tutti sul Track della salute per un check up gratis Una selezione di notizie su Capsula della. Capsula della Salute a Bologna: check-up gratuito in 15 minuti al DumBOAllo spazio di via Casarini arriva Salute in Sintesi, il progetto dell’Ausl: valutazione personalizzata e percorsi su attività fisica, nutrizione e stop al fumo ... bolognatoday.it A Moncalieri due settimane di prevenzione gratuita con Il Centro si prende cura di teIl Centro Commerciale Porte di Moncalieri annuncia il lancio di questa innovativa attività di prevenzione con Il Centro si prende cura di te in collaborazione con Capsula e Sangit New Gen srl. torinotoday.it