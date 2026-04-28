Oggi il mondo si muove più rapidamente rispetto al passato, con cambiamenti costanti e veloci. Durante un evento a Monza, Marco Cantù, presidente del Consolato MdL, ha incontrato e osservato migliaia di studenti. La sua presenza ha attratto l’attenzione di molte persone, che hanno partecipato alle attività e alle discussioni organizzate. Cantù ha condiviso alcune riflessioni sulla crescita e sulla formazione dei giovani in questo periodo di continua evoluzione.

Ha visto passare migliaia di studenti Marco Cantù, presidente del Consolato MdL di Monza. Ha ricevuto l’onorificenza nel 2014 e da subito è entrato nell’organizzazione, prestando la sua esperienza per le testimonianze formative con i ragazzi delle scuole medie Pertini di San Rocco e superiori (licei, istituti tecnici e professionali). Ricopre la carica ai vertici del sodalizio monzese da otto anni, rinnovata per altri 4. "Noi raccontiamo il mondo del lavoro che cambia molto in fretta – osserva Cantù – mentre nei decenni ‘70 e ‘80 i cambiamenti avvenivano nell’arco di 20 anni, adesso le generazioni si avvicendano nell’arco di cinque, tre e persino due anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Oggi il mondo gira molto più in fretta"

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