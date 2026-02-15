Crisi climatica rinviare oggi il contrasto significa pagare molto di più domani
Il cambiamento climatico, causato dalle emissioni di gas serra, si sta aggravando e richiede azioni immediate per evitare costi maggiori in futuro. Se non interveniamo ora, le conseguenze si tradurranno in eventi meteorologici estremi più frequenti e danni alle colture agricole, come è già successo in alcune zone del sud Italia.
La crisi climatica è una minaccia lenta e diluita nel tempo, difficile da riconoscere per un cervello evoluto per reagire a pericoli immediati. I dati scientifici, da soli, non bastano ad attivare l’azione; senza esperienza diretta non scatta l’allarme e, quando la paura arriva, può trasformarsi in ansia o fatalismo. Una leva efficace è l’esempio collettivo: i comportamenti sostenibili, se diffusi, diventano contagiosi. Ne parla Matteo Motterlini, professore ordinario di Logica e Filosofia della Scienza all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, in “Scongeliamo i cervelli, non i ghiacciai” (Solferino, pagine 262, euro 18,50), un libro incisivo e coraggioso perché riporta la crisi climatica al centro dell’attenzione in una fase in cui, nel dibattito politico e mediatico, sembra finita ai margini delle priorità anche di fronte a eventi estremi sempre più intensi e frequenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Ucraina, Trump ci ripensa: "Rinviare scadenza accordo su piano di pace", Zelensky: "Soddisfatto di controproposta Ue, ma serve molto di più"
Significa inattività nella cosidetta età feconda. Significa salari più bassi dopo la nascita dei figli (e che non tornano più al livello di quelli maschili). Significa anche maggiore vulnerabilità all'impatto dell'intelligenza artificiale
L'inattività durante l’età fertile, insieme alla riduzione dei salari post-nascita e alla maggiore vulnerabilità all’impatto dell’intelligenza artificiale, rappresentano caratteristiche ricorrenti nei trend dell’occupazione femminile degli ultimi anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Crisi climatica, rinviare oggi il contrasto significa pagare molto di più domani.
Crisi climatica, rinviare oggi il contrasto significa pagare molto di più domaniMatteo Motterlini: il nostro cervello non è progettato per riconoscere minacce lente, cumulative e distribuite nel tempo. Ma i comportamenti sostenibili, se diffusi, diventano contagiosi: non sono un ... bergamonews.it
Crisi climatica, forte ondata di maltempo su Sicilia e Calabria: frane, esondazioni e famiglie isolateFiumi esondati, strade chiuse e raffiche di vento oltre 100 km/h stanno causando gravi danni nelle province di Messina, Palermo e Cosenza ... ilfattoquotidiano.it
Calabria e Sicilia di nuovo in crisi climatica. Negare queste emergenze è indecente. facebook
Trump cancella per legge la crisi climatica x.com