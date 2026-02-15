Crisi climatica rinviare oggi il contrasto significa pagare molto di più domani

Il cambiamento climatico, causato dalle emissioni di gas serra, si sta aggravando e richiede azioni immediate per evitare costi maggiori in futuro. Se non interveniamo ora, le conseguenze si tradurranno in eventi meteorologici estremi più frequenti e danni alle colture agricole, come è già successo in alcune zone del sud Italia.

La crisi climatica è una minaccia lenta e diluita nel tempo, difficile da riconoscere per un cervello evoluto per reagire a pericoli immediati. I dati scientifici, da soli, non bastano ad attivare l’azione; senza esperienza diretta non scatta l’allarme e, quando la paura arriva, può trasformarsi in ansia o fatalismo. Una leva efficace è l’esempio collettivo: i comportamenti sostenibili, se diffusi, diventano contagiosi. Ne parla Matteo Motterlini, professore ordinario di Logica e Filosofia della Scienza all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, in “Scongeliamo i cervelli, non i ghiacciai” (Solferino, pagine 262, euro 18,50), un libro incisivo e coraggioso perché riporta la crisi climatica al centro dell’attenzione in una fase in cui, nel dibattito politico e mediatico, sembra finita ai margini delle priorità anche di fronte a eventi estremi sempre più intensi e frequenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

L'inattività durante l’età fertile, insieme alla riduzione dei salari post-nascita e alla maggiore vulnerabilità all’impatto dell’intelligenza artificiale, rappresentano caratteristiche ricorrenti nei trend dell’occupazione femminile degli ultimi anni.

