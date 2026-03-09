Se non soffrite di vertigini e siete molto allenati potete bere il caffè più insolito del mondo | ecco dove

Se non avete problemi di vertigini e siete allenati, potete provare il caffè più insolito del mondo in un luogo specifico. Questa esperienza si rivolge a chi desidera sfidare i propri limiti e cercare nuove sensazioni. L’attività è rivolta a persone in buona forma fisica e senza problemi di equilibrio. Chi si cimenta può vivere un momento unico, diverso dal solito.

Soffrite di vertigini? Se la risposta e no, potete ambire a essere protagonisti di un’esperienza al limite. Ma occorre prima rispondere a un’altra domanda: siete allenati? Perché per arrivare a gustarvi un caffè a 70 metri sopra il livello del mare dovrete percorrere una via ferrata con tanto di imbragatura. In Cina c’è un posto dove il coffee break è adrenalinico: si chiama Gushi Cliff Coffee e si trova nel villaggio di Gushi, nella provincia sud-orientale del Fujian. Più che un bar è un’esperienza turistica estrema: per arrivarci bisogna percorrere una breve via ferrata guidata l ungo la parete rocciosa e poi sedersi su una piccola panca fissata alla scogliera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

