Oggi il Consiglio dei ministri ha riunito per discutere il decreto Lavoro, che prevede aumenti contrattuali retroattivi. Sono stati estesi i bonus per l’assunzione di giovani under 35, donne e lavoratori nelle aree Zes, ma solo a chi applica il cosiddetto “salario giusto” stabilito dagli accordi delle principali sigle sindacali. La misura mira a incentivare occupazione e contratti più equi.

Il decreto Primo maggio arriva il 28 aprile. Non è solo un gioco di parole, ma una buona notizia per il lavoratori, visto che già oggi si terrà il consiglio dei ministri che conterrà i tanto attesi provvedimenti a favore di donne, giovani e occupazione. Buona notizia perché dopo un tira e molla che dura da settimane, il premier Giorgia Meloni stanca di rinvii e dispute tra le parti ha preso in mano il dossier. Decisivo l’ultimo vertice a Chigi alla presenza di Alfredo Mantovano (sottosegretario alla Presidenza del Consiglio), Marina Calderone (ministro del Lavoro), Claudio Durigon (sottosegretario al Lavoro) e Luigi Sbarra (ha la delega al Sud per la presidenza del Consiglio).🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Oggi il cdm per il decreto Lavoro: aumenti contrattuali retroattivi

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