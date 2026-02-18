Bollette governo stringe per Cdm oggi | tecnici al lavoro su misure in decreto

Il governo sta accelerando sui provvedimenti per le bollette, con il Consiglio dei ministri previsto per oggi pomeriggio. I tecnici stanno lavorando intensamente per definire le misure da inserire nel nuovo decreto, che potrebbe includere sconti e interventi di sostegno alle famiglie. La riunione non è ancora stata ufficialmente convocata, ma le discussioni sono già in corso tra i ministeri coinvolti.

(Adnkronos) – Il decreto bollette punta al traguardo del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio, anche se la riunione non è ancora stata formalmente convocata e il pacchetto resta in piena fase di definizione. La volontà del governo è comunque quella di portare il provvedimento in Cdm nelle prossime ore, mentre, spiegano fonti dell'esecutivo, "i.