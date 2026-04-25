il decreto lavoro verso il cdm del 28 aprile proroga bonus giovani e zes

Il governo si prepara a discutere del decreto lavoro nel consiglio dei ministri previsto per il 28 aprile. Tra i punti all'ordine del giorno, ci sono la proroga degli incentivi destinati a giovani e donne, oltre al rinnovo delle Zone economiche speciali (Zes). Il decreto contiene anche altre misure legate al mercato del lavoro, ancora da definire nel dettaglio.

Il decreto lavoro sul tavolo del governo con l'obiettivo di portarlo in consiglio dei ministri martedì 28 aprile, con la proroga degli incentivi per giovani, donne e Zes. Un'ulteriore casella cerchiata per un Cdm la prossima settimana è quella di giovedì 30 aprile, proprio alla vigilia del primo maggio: data che coincide anche con la scadenza del taglio delle accise sui carburanti. E che, quindi, potrebbe essere l'occasione per sciogliere il nodo della proroga, su cui al momento non c'è ancora una decisione, oltre a dare il via libera all'atteso Piano casa. Il tema delle risorse rimane quanto mai centrale, in una...🔗 Leggi su Lanazione.it

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