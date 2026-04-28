Oggi oltre 5.000 famiglie hanno preso parte alla dodicesima edizione del progetto “Oggi aiuto io!”. L'iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune, la Fondazione Cumse, i centri di ascolto della Caritas, il Banco Alimentare, la onlus Paolo Galbiati, i social market e la protezione civile. La partecipazione dimostra l’impegno congiunto di diverse realtà per sostenere le persone in difficoltà.

Oltre 5mila famiglie hanno partecipato al progetto “Oggi aiuto io!“, arrivato alla 12ª edizione grazie al lavoro di Comune, Fondazione Cumse, centri di ascolto Caritas, Banco Alimentare Paolo Galbiati onlus, social market e protezione civile. Gli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie, statali e paritarie, del territorio nel mese scorso hanno portato a scuola i prodotti più richiesti dalle famiglie bisognose del territorio. Dalla rilevazione effettuata, quest’anno si è trattato dei prodotti per la cura della persona e per la pulizia della casa. Sono così stati raccolti 4.256 beni tra detergenti per il corpo e il viso, creme, prodotti per l’igiene orale, pannolini e 1.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Oggi aiuto io“ 5mila famiglie per il prossimo

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