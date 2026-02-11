‘Io figlio di Giorgio Perlasca Il ‘giusto’ che salvò 5mila ebrei’

Rovigo, 11 febbraio 2026 – L’aula magna è piena di studenti che ascoltano in silenzio. Franco Perlasca, figlio di Giorgio, sale sul palco e inizia a parlare. Racconta di suo padre, di come salvò circa 5.000 ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Ricorda le date, i fatti e i sacrifici, facendo rivivere un pezzo di storia difficile ma anche di grande umanità. La sala resta immersa in un silenzio rispettoso, mentre si capisce chiaramente quanto questa testimonianza sia importante per non

Rovigo, 11 febbraio 2026 – L’aula magna è gremita di studenti, nel silenzio Franco Perlasca racconta, porta testimonianze, elenca date e fatti, fa rivivere una delle pagine più buie della storia del Novecento ma anche una delle pagine dove come diamanti hanno brillato quelli che possono essere definiti campioni d’umanità. Aula magna scuola Parenzo di Rovigo, i volti dei ragazzi delle classi terze dei plessi Parenzo e Venezze, i professori, la dirigente Maria Elisabetta Vigna, la professoressa Alessandra Recchiuti che ha organizzato l’evento, ascoltano sul filo della commozione, un salto nel passato mentre scorrono le lancette, due ore di riflessioni su quello che è avvenuto, nel cuore dell’Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In occasione della Giornata della Memoria, il Municipio Roma II ha inaugurato “Il Civico Giusto” per ricordare Angelo De Fiore, il vice questore che, indossando la divisa, ha salvato centinaia di ebrei con coraggio e senso di giustizia.

A Bagnoregio è stato piantato un ulivo in memoria di Giovanni Palatucci, il questore che salvò centinaia di ebrei durante la guerra.

