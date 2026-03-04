Oggi alle 15 nella cattedrale di Nola si tengono i funerali di Domenico Caliendo, il bambino di due anni e quattro mesi deceduto dopo aver subito un trapianto di cuore. La famiglia e i presenti si riuniscono per l'addio al piccolo, mentre si attende l'esito dell'esame medico legale a Bari.

Alle 15 nella cattedrale di Nola i funerali di Domenico Caliendo, morto a due anni e quattro mesi dopo il trapianto di cuore. È ora il periodo della verifica delle responsabilità e ieri si è svolta l’autopsia sul corpicino, prima che la magistratura desse il via libera per la celebrazione dei funerali. La procura della Repubblica di Napoli ha affidato a consulenti tecnici d’ufficio la valutazione della situazione. Ieri è emerso che il cuore arrivato da Bolzano e trapiantato nell’operazione eseguita al “Monaldi” era sano. Fra i componenti della commissione il professor Biagio Solarino, del policlinico di Bari. Proprio nel policlinico del capoluogo pugliese, il 28 aprile, proseguirà la valutazione con 25 specialisti, per l’accertamento delle responsabilità. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Oggi i funerali di Domenico Caliendo, prossimo esame medico legale a Bari Il bambino di Nola morto a due anni e quattro mesi dopo il trapianto di cuore

Morte Domenico, l'autopsia: "Cuore sano al momento dell'espianto", prossimo esame il 28 aprile; oggi i funerali a Nola

Tutte le domande e le risposte sul caso di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo il trapianto con il cuore bruciato

