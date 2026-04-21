La Corte costituzionale compie 70 anni | il valore irrinunciabile del nostro giudice delle leggi

Il 23 aprile 1956 la Corte costituzionale ha tenuto la sua prima udienza pubblica, segnando l’inizio di un percorso durato 70 anni. In questo periodo, la Corte ha svolto il ruolo di giudice delle leggi, valutando la conformità delle norme alla Costituzione. La sua attività si è concentrata sulla verifica della legittimità delle leggi approvate dal Parlamento e sulla tutela dei diritti fondamentali previsti dalla Carta.

Un presidio importante per garantire il rispetto della Carta. I 15 giudici eletti e le controversie che vengono trattate La Corte costituzionale compie 70 anni. Il 23 aprile del 1956 si riuniva per la prima volta in udienza pubblica. La prima sentenza dei giudici costituzionali – insediatisi a Palazzo della Consulta a dicembre del 1955 – riguardò la cancellazione delle disposizioni del Testo unico di Pubblica sicurezza del codice penale fascista giudicate in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione repubblicana che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Corte costituzionale compie 70 anni: il valore irrinunciabile del nostro giudice delle leggi Notizie correlate Molisano, il “Padre del Folklore” compie 70 anni: un mito viventeIl settant ?? compleanno di Michele Castrilli segna un momento di profonda riflessione per la comunità di Carpinone e per l’intero del folklore... Maria Teresa del Lussemburgo compie 70 anniMaria Teresa del Lussemburgo compie 70 anni il 22 marzo e la sua resta una delle storie più singolari tra le consorti europee. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Appello vietato contro le assoluzioni: la legge Nordio finisce alla Corte Costituzionale. La Consulta compie 70 anni, 'Corte custode della Costituzione'Il prossimo 23 aprile ricorre il 70° anniversario dalla prima udienza pubblica della Corte costituzionale (23 aprile 1956), che verrà festeggiato con una duplice iniziativa per la cui realizzazione ... ansa.it Pma e Consulta, ora tocca al Parlamento superare la legge 40Con la sentenza n. 68/2025, la Corte Costituzionale compie un nuovo passo verso l’uguaglianza. Una decisione storica che dichiara incostituzionale la parte della legge 40 che escludeva la madre non ... quotidianosanita.it