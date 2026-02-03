addio ad annibale paoletti anima del carnevale di offida

È morto ieri ad 77 anni Annibale Paoletti, figura centrale del Carnevale di Offida. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre il carnevale perde uno dei suoi protagonisti più amati. La sua presenza si farà sentire nelle prossime edizioni, ma il suo sorriso e il suo lavoro resteranno impressi nella memoria di tutti.

Il Carnevale di Offida sarà più triste: se n’è andato all’età di 77 anni Annibale Paoletti, storico carnevaliere del centro storico. Annibale era conosciuto e benvoluto da tutti per quella naturale carica di simpatia ed empatia che sapeva regalare a chiunque incontrasse. Fabbro di professione, grande lavoratore e vero artista, ha messo le sue mani e il suo talento anche al servizio della comunità, contribuendo alla realizzazione di alcune parti della Grotta di Lourdes nella chiesa della Collegiata. Una persona buona, generosa e cordiale, profondamente legata alla sua ditta e orgogliosa del proprio lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

