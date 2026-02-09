La multinazionale francese Nexans ha annunciato un investimento importante nello stabilimento di Offida, nelle Marche. La fabbrica, aperta nel 1976, si specializza in giunzioni e terminazioni di cavi, con un focus particolare sui prodotti termoretraibili. L’azienda punta a rafforzare la produzione locale, utilizzando impianti di estrusione ed espansione di ultima generazione.

LA MULTINAZIONALE francese Nexans ha deciso di puntare sullo stabilimento marchigiano di Offida. Il sito è stato fondato nel 1976 e il suo core business riguarda la produzione di giunzioni e terminazioni di cavi, in particolare prodotti termoretraibili grazie all’utilizzo di impianti di estrusione ed espansione. Il sito Nexans di Offida si conferma un’eccellenza industriale in continua evoluzione. Nei mesi scorsi, il plant ha ospitato la visita del top management del gruppo francese, in un momento particolarmente positivo per lo stabilimento, che nel solo 2025 ha raggiunto gli obiettivi di crescita inizialmente stimati per il 2028, dimostrando una capacità di sviluppo ben oltre le previsioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La multinazionale francese Nexans investe sul sito di Offida

Approfondimenti su Nexans Offida

Dodo Srl, storica azienda cesenate specializzata in disinfestazione, derattizzazione e igiene ambientale, è stata acquisita dal gruppo multinazionale francese Elis.

Un uomo ha investito 40 mila euro in un sito di trading online.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Nexans Offida

Argomenti discussi: La multinazionale francese Nexans investe sul sito di Offida.

La multinazionale francese Nexans investe sul sito di OffidaLA MULTINAZIONALE francese Nexans ha deciso di puntare sullo stabilimento marchigiano di Offida. Il sito è stato fondato nel ... quotidiano.net