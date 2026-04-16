Blitz in via Pierluigi da Palestrina due denunce per occupazione abusiva

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento in via Pierluigi da Palestrina, portando a due denunce per occupazione abusiva di immobili. L'operazione fa parte di una serie di controlli mirati a contrastare il fenomeno dell'occupazione senza titolo e a mantenere l'ordine pubblico. Nessun dettaglio è stato fornito sui soggetti coinvolti o sulle modalità dell'intervento.

Continua l'impegno delle Forze dell'Ordine per contrastare il degrado urbano e garantire la sicurezza in città. Nelle scorse ore, i Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo hanno portato a termine un intervento mirato in via Pierluigi da Palestrina, culminato con la denuncia a piede libero.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Occupazione abusiva: maxi blitz nei palazzoni di tossici e sbandati / VideoModena, 27 febbraio 2026 – Maxi operazione questa mattina all’alba da parte di carabinieri, finanza e polizia locale negli appartamenti occupati di... Ai Castelli torna l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Al via la rassegna “Fede e Bellezza” promossa dal Sistema Castelli RomaniPoiché gli studi storici collocano la nascita di Palestrina con pari probabilità nel 1525 o nel 1526, il 2026 rappresenta a pieno titolo un anno...