Bologna occupazione abusiva Acer | ritrovata baionetta e tracce di droga denunciati tre individui

Tre uomini sono stati denunciati a Bologna dopo che la polizia ha scoperto un’occupazione abusiva di un appartamento Acer in via Dagnini. Durante l’intervento, gli agenti hanno trovato una baionetta e tracce di droga nell’alloggio. La scoperta ha portato all’arresto di alcuni oggetti pericolosi e alla segnalazione dei tre individui alle autorità competenti.

Bologna è scossa da un'operazione della polizia locale che ha portato alla denuncia di tre persone per occupazione abusiva di un alloggio Acer in via Dagnini. L'intervento, scaturito da segnalazioni di residenti, ha rivelato una situazione di degrado e illegalità, con il ritrovamento di un'arma da fuoco e tracce di consumo di stupefacenti. L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e la gestione degli alloggi popolari in città. Allarme dai condomini, l'intervento della polizia. La vicenda si è consumata nei giorni scorsi, quando la polizia locale è intervenuta nell'appartamento Acer in seguito a ripetute segnalazioni da parte dei condomini.

Nel corso di recenti interventi, gli agenti del commissariato di Sciacca hanno denunciato tre persone per diversi reati: occupazione abusiva di un alloggio, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e vendita di un’auto sequestrata.

Tre persone sono state indagate per aver occupato abusivamente un’area vicino alla Cavallerizza, causando un bivacco che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

