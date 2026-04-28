Occorre smontare il business dell’accoglienza a buon mercato

Durante le recenti elezioni, il dibattito sull’immigrazione e sull’accoglienza ha suscitato diverse prese di posizione. Ieri, una candidata di una lista civica ha risposto a un’esponente della Lega, mentre oggi un rappresentante del partito di destra ha replicato alle sue dichiarazioni. Le discussioni si sono concentrate su temi legati alla gestione dei flussi migratori e alle modalità di accoglienza, senza ulteriori dettagli su contenuti o posizioni specifiche.

Immigrazione e accoglienza sono alcuni i temi del dibattito di queste elezioni. Ieri Elena Pieralli candidata nella lista civica “Biffoni sindaco“aveva risposto alla consigliera leghista Sofia Perretta e oggi David Carlesi, segretario provinciale Lega Prato replica alla Pieralli. "Apprezzo il tono della sua lettera - dice Carlesi - ma alcune accuse facili al partito che rappresento non possono restare senza risposta. Il nostro capolista è nato all’estero. È figlio di immigrati. Ha costruito la sua vita in Italia, ha ottenuto la cittadinanza e oggi si candida a rappresentare questa città. Non è un’eccezione costruita per l’occasione: è uno fra i tanti, qui a Prato come in Italia, che portano in Lega quella storia di fatica, di integrazione vera, di appartenenza conquistata".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Occorre smontare il business dell’accoglienza a buon mercato" Notizie correlate Post-verità da smontare nella campagna dell’Anm per il NoDalle parole di Nicola Gratteri alle esitazioni di Mario Monti a Otto e mezzo, il confronto sulla riforma Nordio si smarrisce tra slogan e paure. Montella, l'ospedale di comunità resta in bilico: «Occorre chiarire chi è il proprietario dell'immobile»Avellino, 11 marzo 2026 - A margine della conferenza stampa sul glaucoma, il direttore generale dell'Asl Avellino, Maria Concetta Conte, è tornata...