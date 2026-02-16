Post-verità da smontare nella campagna dell’Anm per il No

Nicola Gratteri ha pronunciato parole che hanno scatenato polemiche, suscitando reazioni forti e critiche. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione perché un magistrato di alto livello si è espresso in modo molto duro, creando tensione nell’ambito giudiziario. I commenti di Gratteri, infatti, sono stati giudicati inaccettabili anche da chi lavora nel settore legale, e alcuni hanno chiesto chiarimenti sulla sua posizione.

Dalle parole di Nicola Gratteri alle esitazioni di Mario Monti a Otto e mezzo, il confronto sulla riforma Nordio si smarrisce tra slogan e paure. Argomentazioni giuridiche pressoché inesistenti, contraddizioni, richiami emotivi. E da altri arrivano affermazioni irresponsabili Le espressioni di Nicola Gratteri, assai riprovevoli in bocca a un comune cittadino, assumono toni eversivi se pronunciate da un magistrato del suo livello (anche se poi ha precisato dicendo che intendeva riferirsi ai soli calabresi, aggiungendo toni razzisti a quelli eversoidi!). Parlo d'altro: qualche sera fa mi sono trovato ad assistere a "Otto e mezzo", la trasmissione di Lilli Gruber.