Montella l' ospedale di comunità resta in bilico | Occorre chiarire chi è il proprietario dell' immobile

Durante una conferenza stampa dedicata al glaucoma, il direttore generale dell'Asl Avellino ha parlato anche della situazione dell'ospedale di comunità di Montella, ancora in bilico. La discussione si concentra sulla necessità di chiarire chi sia il proprietario dell’immobile, mentre si registra una tensione tra i frati francescani del convento di San Francesco. La questione rimane irrisolta e aperta.

Avellino, 11 marzo 2026 - A margine della conferenza stampa sul glaucoma, il direttore generale dell'Asl Avellino, Maria Concetta Conte, è tornata anche su un altro fronte aperto: quello dell'ospedale di comunità di Montella, dove la tensione tra i frati francescani del convento di San Francesco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Montella attende il verdetto: incerto il futuro dell’Ospedale di comunitàMontella, 25 febbraio 2026 – La città trattiene il fiato in attesa del tavolo tecnico regionale sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Coriano, incendio in un magazzino: il proprietario resta ustionato. Immobile inagibileNel pomeriggio di venerdì i vigili del fuoco sono stati impegnati in via Montescudo, nel territorio comunale di Coriano, per l'incendio di un... Contenuti utili per approfondire Montella l'ospedale di comunità resta... Temi più discussi: Ospedale di comunità a Montella, Rotondi presenta un'interrogazione; Ospedale di Comunità a Montella, rischio stop ai fondi PNRR; Interrogazione dell'on. Gianfranco Rotondi sul caso dell'Ospedale di Comunità di Montella; Ospedale di Comunità a Roccadaspide: entro l'estate i posti letto raddoppiano. Ospedale di comunità a Montella, Sinistra Italiana: Troppi interessi di parteCrediamo debba prevalere prima di tutto l’interesse pubblico su quello privato Riteniamo soprattutto inaccettabile e vergognosa l’opposizione preconcetta e strumentale al progetto dell’Ospedale di ... msn.com Irpinia, frati blindano convento di San Francesco a Folloni: stop lavori per l'ospedale di comunitàFinisce in tribunale la lite tra i frati francescani del convento di San Francesco a Folloni e il sindaco Pd di Montella, Rizieri Buonopane, presidente della Provincia. Al centro dello scontro la ... napoli.repubblica.it Una notte entrata nella storia del derby: Montella segna quattro gol e trascina la Roma a un clamoroso 5-1 contro la Lazio A completare la festa ci pensa Totti con una perla da cineteca #asroma #Roma #asr #RomaLazio #Montella #Totti #Derby x.com Ospedale di Comunità a Montella, scaduto l’ultimatum della Regione a Comune ed Asl: senza i documenti richiesti il finanziamento potrebbe essere revocato Capitolo conclusivo della vicenda dell’ospedale di Comunità in un edificio del convento di San Fra - facebook.com facebook