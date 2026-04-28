«Siete saponette mancate». «Hitler ha fatto male a non finire il lavoro». Sono due frasi che sono state pronunciate lo scorso 25 aprile, a Milano, all'indirizzo dei manifestanti che portavano le bandiere della Brigata Ebraica. Non solo: quelle frasi hanno avuto vasta eco su giornali e tv, integrando così la fattispecie - direbbero i giuristi - del «fatto notorio». Cioè tutti sanno che quelle parole sono state effettivamente dette in luogo pubblico, a precisi destinatari, e con intenzioni chiarissime, senza possibilità di equivoco. E allora - ecco il punto - che si fa? Mi tocca citare un principio che non amo affatto, ma che esiste nel nostro ordinamento giuridico, e dunque andrebbe rispettato.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Obbligatorietà dell'azione penale. Signori magistrati che fine ha fatto?

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