Che fine ha fatto Francesco Lollobrigida? Fenomenologia aggiornata del ministro dell' Agricoltura

Da today.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giorni si cerca notizie sul ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. La sua assenza dal pubblico e le voci su una possibile indisposizione hanno acceso i riflettori su di lui. Tuttavia, nessuna comunicazione ufficiale è arrivata. Intanto, tra chi lo conosce, si parla di un periodo di silenzio forzato e di qualche problema di salute, ma niente di confermato. La politica e gli addetti ai lavori aspettano chiarimenti, mentre il suo staff preferisce mantenere il riserbo. La domanda è: dove si trova

"Hai visto Lollobrigida?" "Chi, l’oro olimpico nei 3mila metri di pattinaggio a Milano-Cortina, già argento a Pechino 2022, poi madre e con un’infezione virale che poteva costarle la carriera e il trionfo in casa?" "No no, il ministro". "Ah, no non conosco".Discorsi di fantasia a parte, Francesco.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

