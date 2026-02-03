Scontri a Torino Bindi contro Meloni | Il governo non dà ordini alla magistratura esiste l’obbligatorietà dell’azione penale Su La7

Scontri a Torino tra manifestanti e forze dell’ordine, mentre Bindi attacca Meloni sulla gestione della giustizia. Durante una trasmissione televisiva, l’ex ministro ha detto che il governo non dà ordini alla magistratura e che, secondo la legge, l’azione penale deve essere sempre obbligatoria. Bindi ha quindi ricordato che i magistrati sanno bene cosa devono fare e che le norme vanno rispettate, senza interferenze politiche.

“ Il governo non dà ordini alla magistratura e forse bisognerebbe ricordare alla presidente del Consiglio che in questo paese vige ancora l’obbligatorietà dell’azione penale, perché i magistrati sanno perfettamente che cosa devono fare e quali norme applicare”. È il messaggio lanciato a Tagadà (La7) da Rosy Bindi a Giorgia Meloni, intervenendo sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo nazionale per il centro sociale Askatasuna. Per l’ex ministra la violenza esplosa in piazza viene utilizzata politicamente, soprattutto in vista del referendum sulla giustizia. Bindi parte da una premessa che rivendica con forza: “Io ho fiducia nelle nostre forze dell’ordine e nei nostri servizi, ed è proprio per questo che mi chiedo se sia possibile che non si sappia che quando si verificano queste manifestazioni arrivano sempre questi gruppi violenti, se davvero non siamo in grado di fermarli prima o di evitare quello che abbiamo visto a Torino”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontri a Torino, Bindi contro Meloni: “Il governo non dà ordini alla magistratura, esiste l’obbligatorietà dell’azione penale”. Su La7 Approfondimenti su Torino Scontri Scontri a Torino, Meloni accelera sul Decreto sicurezza-bis: scudo penale per le forze dell’ordine e stretta sui cortei Le violenze di sabato a Torino durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna hanno portato il governo a correre con il nuovo decreto sicurezza-bis. Scontri a Torino, Ranucci a La7: “Governo sa chi sono i violenti ma non interviene prima per giustificare misure repressive” Ranucci attacca il governo sui recenti scontri a Torino. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Torino Scontri Argomenti discussi: Askatasuna, duro scontro tra Antonio Caprarica e Mirella Serri: Dov'era il servizio d'ordine? Li conosciamo dagli anni '70; Askatasuna, Antonio Caprarica una furia contro la sinistra: Ricordatevi Berlinguer, l'ordine pubblico democratico è cruciale!; Askatasuna, il comunicato: Sabato a Torino? Un successo al di là di tutte le aspettative | Libero Quotidiano.it. Torino, scontri in piazza. Un agente è stato aggredito barbaramente e ferito anche con l’ausilio di un martello, eppure per la Procura non c’è il reato di tentato omicidio. Un altro schiaffo a chi ogni giorno indossa la divisa e rischia la vita per garantire sicurezz - facebook.com facebook Gli scontri di sabato a #Torino alla manifestazione per #Askatasuna. La Polizia analizza le immagini del corteo per individuare i responsabili delle violenze. Oggi alla #Camera l'informativa del ministro dell'interno #Piantedosi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.