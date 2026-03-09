È morta a 65 anni l'attrice, nota per il ruolo in 'Ghostbusters – Acchiappafantasmi' e nella sitcom 'Babysitter'. L'annuncio è stato dato dall'amica e collega tramite un messaggio sui social, senza ulteriori dettagli sulla causa. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i fan e i colleghi del mondo dello spettacolo. La notizia è stata condivisa pubblicamente nelle ultime ore.

L'amica e collega Erin Murphy tramite un messaggio sui social: "È con grande tristezza che condivido che la mia amica Jennifer Runyon Corman è scomparsa dopo una breve battaglia contro il cancro" È morta venerdì 6 marzo all’età di 65 anni Jennifer Runyon, attrice statunitense nota per il suo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Jennier Runyon, morta per 'turbo-cancro' a 65 anni l'attrice di 'Ghostbusters – Acchiappafantasmi' e della sitcom Babysitter

Articoli correlati

Leggi anche: È morta Jennier Runyon, addio al volto di ‘Ghostbusters’: aveva 65 anni

Morta Jennifer Runyon, volto di “Ghostbusters” e della sitcom “Babysitter”È scomparsa all’età di 65 anni l’attrice statunitense Jennifer Runyon, conosciuta dal pubblico per il suo ruolo nel film cult Ghostbusters -...

Contenuti utili per approfondire Jennier Runyon

Temi più discussi: È morta Jennier Runyon, addio al volto di ‘Ghostbusters’: aveva 65 anni; Jennifer Runyon è morta, l'attrice di Ghostbusters aveva 65 anni. La famiglia: Il tuo è stato un viaggio lungo e arduo; Jennifer Lopez nel ruolo della vita: così non l'avete mai vista; Iran, strage nella scuola: un video smentisce Trump e accusa gli Stati Uniti - L'Italiano.

Jennifer Runyon morta a 65 anni: addio alla star di Ghostbusters e Charles in ChargeHollywood è in lutto per la morte di Jennifer Runyon, attrice americana che negli anni ’80 è diventata un volto amatissimo grazie a film e serie televisive entrate nella memoria di un’intera generazio ... msn.com

Addio a Jennifer Runyon, volto di Ghostbusters e della TV anni ’80: aveva 65 anniHollywood saluta uno dei volti familiari della televisione e del cinema degli anni Ottanta. Jennifer Runyon, attrice ricordata per la sua partecipazione ... hotcorn.com

È morta Jennier Runyon, addio al volto di 'Ghostbusters': aveva 65 anni. https://www.ilfattonisseno.it/2026/03/e-morta-jennier-runyon-addio-al-volto-di-ghostbusters-aveva-65-anni/ - facebook.com facebook

È morta Jennier Runyon, addio al volto di ‘Ghostbusters’: aveva 65 anni x.com