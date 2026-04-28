A Milano nasce un nuovo hotel di lusso nel centro città, vicino al Duomo, che sostituisce l'ex struttura NH Collection. La catena Minor Hotels ha aperto il Tivoli President, un edificio con 239 camere pensato per il segmento di clientela più esigente. L'apertura segna l'inserimento di un nuovo punto di riferimento nel settore alberghiero milanese, con un'offerta rivolta a chi cerca un’esperienza di alto livello.

? Cosa sapere Minor Hotels apre il Tivoli President a Milano trasformando l'ex Nh Collection.. La nuova struttura da 239 unità punta al mercato luxury vicino al Duomo.. Minor Hotels lancia il Tivoli President Milano in largo Augusto, trasformando l’ex Nh Collection Milano President in una struttura cinque stelle situata a pochi passi dal Duomo e dal Quadrilatero della Moda. La nuova apertura segna un passaggio di testimone fondamentale per la gestione dell’immobile, precedentemente noto come Nh Collection Milano President. La struttura si inserisce nel cuore pulsante della città, trovandosi tra Via Montenapoleone e Via della Spiga, in una posizione strategica che tocca il distretto del design di Via dei Verziere e la zona di San Babila.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo lusso a Milano: nasce il Tivoli President vicino al Duomo

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