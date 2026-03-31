Nasce Aura nuovo evento dedicato al lusso a Firenze

A Firenze è stato annunciato un nuovo evento internazionale focalizzato sul settore del lusso. La presentazione si è svolta in Regione, coinvolgendo organizzatori e rappresentanti del settore turistico. L’evento, denominato Aura, si propone di valorizzare il turismo di alta gamma e si terrà nella città toscana, attirando espositori e visitatori da diversi Paesi. La data di svolgimento e ulteriori dettagli saranno comunicati prossimamente.

FIRENZE – È stato presentato in Regione il nuovo appuntamento internazionale dedicato al turismo di alta gamma: Aura – The Luxury Travel Event si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 27 al 29 ottobre e si candida a diventare uno degli appuntamenti di riferimento in Europa per il segmento luxury, ideato e organizzato da Italian Exhibition Group. L’evento è promosso con il supporto della Regione Toscana, ed è frutto di un lavoro sinergico che ha visto Toscana Promozione Turistica, Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera, insieme agli organizzatori, impegnarsi in modo determinante per portare la manifestazione a Firenze e renderne possibile la realizzazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Nasce Aura, nuovo evento dedicato al lusso a Firenze Articoli correlati A Firenze la 20° edizione di Danzainfiera, il più grande evento internazionale dedicato al mondo della danzaDal 20 al 22 febbraio 2026 la Fortezza da Basso di Firenze ospita la 20ª edizione di Danzainfiera, evento internazionale dedicato al mondo della... Corinthia, il business con vista lago: a Menaggio nasce il resort di RoundShield dedicato al turismo di lussoMenaggio (Como), 27 gennaio 2026 – La vista ormai magnificata in tutto il mondo del Lago di Como, attira ancora una volta gli investitori di alta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Lusso: entro il 2029, in Italia, sono attesi oltre 100 nuovi hotel di alta gamma; La Toscana diventa capitale del turismo di lusso: presentato AURA, il nuovo grande evento internazionale per il segmento luxury; Nasce AURA, a Firenze una fiera sul turismo di lusso; AURA, salone del turismo di lusso, presentazione il 30 marzo a Palazzo Strozzi Sacrati. Nasce Aura: a Firenze il nuovo evento internazionale dedicato al luxury travelFirenze si prepara a diventare il nuovo hub del turismo di alta gamma. È stato presentato oggi nel capoluogo toscano AURA The Luxury Travel Event, il primo grande evento B2B internazionale interamente ... msn.com #ricordiamodomani #27marzo 1416 nasce San Francesco da Paola. Un’esistenza avvolta da un'aura soprannaturale, a 13 anni scelse la vita eremitica e fondò l’Ordine dei Minimi. Fu un grande taumaturgo,sempre a disposizione dei poveri e degli infermi, ope x.com AURA PERFORMANCE LAB non è un semplice servizio, è un SISTEMA! Nasce dalla filosofia dei Centri Aura: smettere di lavorare “a pezzi” e iniziare a lavorare sull’essere umano nel suo insieme. Qui non esiste più la separazione tra allenamento, alimentazi - facebook.com facebook