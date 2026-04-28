Nuovo look per la biblioteca di San Michele al Tagliamento

La biblioteca comunale “Nelso Tracanelli” di San Michele al Tagliamento ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione. Gli spazi sono stati completamente riorganizzati su quattro piani, con arredi e ambienti nuovi. Sono stati introdotti anche nuovi servizi per i visitatori, che ora possono usufruire di un offerta aggiornata e più ampia rispetto al passato. La riapertura è avvenuta recentemente, segnando il ritorno di questo spazio pubblico.

La biblioteca comunale “Nelso Tracanelli” di San Michele al Tagliamento ha riaperto le porte dei suoi quattro piani completamente rinnovati sia in termini di spazi e arredi, sia come servizi offerti al pubblico. Le attività sono riprese a pieno ritmo già da qualche settimana, ma il taglio del.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate A San Michele al Tagliamento due concorsi per entrare nel Corpo di Polizia LocaleLe selezioni aperte mirano a reclutare personale a tempo pieno e indeterminato e agenti in forza durante la stagione turistica 2026 Il Corpo di... Confermato il passo barca tra San Michele al Tagliamento e LignanoAnche per il 2026 è confermato il servizio di passo barca sul fiume Tagliamento tra i Comuni di San Michele al Tagliamento e Lignano Sabbiadoro... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Ponte San Michele illuminato dalle fiaccole: anche il Vimercatese per un progetto a misura di territorio; San Michele: nuove aiuole per gli alberi in centro; Paderno, duemila fiaccole per dire no a un nuovo ponte a 30 metri dal San Michele; Tutto pronto per il concorso nazionale per cori Nuove Voci per Guido alla Chiesa di San Michele. Nuovo ponte San Michele. La Brianza si fa sentireÈ stato nominato il commissario straordinario per il nuovo ponte San Michele, ma i comuni aspettano ancora il tavolo sul traffico, dice Andrea Panzeri, sindaco di Cornate. La Regione esulta, i ... ilgiorno.it Celebrazione Sacramento della Riconciliazione - Parrocchia San Michele Arcangelo Rapolla (Pz) - facebook.com facebook Buongiorno Sacra di San Michele Piemonte x.com