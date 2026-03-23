A San Michele al Tagliamento due concorsi per entrare nel Corpo di Polizia Locale

Le selezioni aperte mirano a reclutare personale a tempo pieno e indeterminato e agenti in forza durante la stagione turistica 2026 Il Corpo di Polizia Locale di San Michele al Tagliamento cerca nuovi agenti da impiegare presso il Comando situato a Bibione, in via Maja 84. Sono due le selezioni attualmente aperte, una finalizzata ad aumentare il personale assunto in via permanente, l’altra mirata a rinforzare il comparto operativo durante la stagione balneare, periodo in cui la località di Bibione subisce maggiore pressione arrivando ad accogliere milioni di visitatori e turisti sia per le vacanze estive sia per i grandi eventi musicali e sportivi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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