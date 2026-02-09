Confermato il passo barca tra San Michele al Tagliamento e Lignano
Il servizio di passo barca tra San Michele al Tagliamento e Lignano Sabbiadoro continuerà anche nel 2026. La conferma è arrivata questa mattina, mantenendo attiva la possibilità di attraversare il fiume Tagliamento in modo semplice e diretto. La tratta, lunga già diversi anni, si rivolge a pendolari e turisti, offrendo un collegamento vitale tra i due Comuni. Nessuna novità sui tempi o sulle modalità, ma l’intenzione di proseguire con il servizio è chiara. La decisione ha lasciato soddis
Anche per il 2026 è confermato il servizio di passo barca sul fiume Tagliamento tra i Comuni di San Michele al Tagliamento e Lignano Sabbiadoro (Udine), alla pari di quello tra Porto Viro e Rosolina (Rovigo). Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Mobilità e ai trasporti, Diego Ruzza.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
