Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo della Juventus, è diventato un nome caldo per la Roma. La società giallorossa sta valutando l’ipotesi di affidargli il ruolo di ds nel caso in cui il collaboratore attuale lasci l’incarico. La trattativa tra le parti si fa sempre più concreta, con l’obiettivo di trovare una soluzione in tempi brevi.

Roma, Giuntoli nel mirino: ipotesi sempre più concreta per il ruolo di ds se Massara saluta A Trigoria l’idea si fa strada con insistenza crescente: Cristiano Giuntoli potrebbe diventare il prossimo direttore sportivo della Roma, nel caso in cui Ricky Massara decida di lasciare il club a fine stagione 20252026.Secondo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, l’ex DS Cristiano Giuntoli vicino alla Roma

Ecco Cristiano d’Arabia: Giuntoli potrebbe diventare il nuovo ds dell’Al-Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo)Sportmediaset: "Per Giuntoli sarebbe un'occasione di rilancio in seguito alla delusione per la chiusura dell'esperienza bianconera nel giugno 2025.

Juventus, Giuntoli prossimo DS della Fiorentina?Il possibile arrivo di Giuntoli L’ex DS della Juventus Cristiano Giuntoli è stato accostato nelle ultime ore alla Fiorentina.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cristiano Giuntoli.

Temi più discussi: Roma, idea Giuntoli per il post-Massara: la situazione dell’ex Napoli – Repubblica; Disastro Tudor davanti a Giuntoli: il Tottenham affonda e la retrocessione è un incubo reale; Giuntoli: nuova squadra dopo la Juventus? L'ex Napoli è pronto a tornare in pista; Repubblica scuote il mercato: Giuntoli in trattativa con un top club di Serie A!.

Giuntoli, Roma o Tottenham nel futuro dell'ex dirigente della JuveCristiano Giuntoli, ex Football Director della Juventus, è ormai pronto a ripartire dopo l'esperienza in bianconero, durata solo una stagione. Come riportato da Il ... tuttojuve.com

Giuntoli riparte dalla Roma? L'ex Juve nome forte in caso di addio di MassaraCristiano Giuntoli, ex Football Director della Juventus, potrebbe ripartire dalla Serie A e della Roma. Come riportato da La Repubblica, l'ex dirigente bianconero è stato ... tuttojuve.com

A Roma si fa sempre più insistente l’ipotesi di Cristiano Giuntoli come futuro direttore sportivo, nel caso Massara lasci la squadra a fine stagione. La Repubblica - facebook.com facebook