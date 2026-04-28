Nuovo Decreto Lavoro | sgravi e incentivi per giovani e donne

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo sta valutando un nuovo decreto che prevede sgravi e incentivi contributivi rivolti a donne e giovani under 35. La discussione si svolge in Puglia e fa parte di un piano più ampio per ridurre il deficit pubblico, mantenendolo sotto il 3 per cento. Le misure sono destinate a favorire l’occupazione e sostenere le fasce di lavoratori più giovani e femminili.

? Cosa sapere Il Governo discute oggi nuovi sgravi contributivi per donne e under 35 in Puglia.. Le misure mirano a contenere il deficit sotto la soglia del 3 per cento.. Il Governo lavora oggi per approvare il nuovo decreto lavoro e le misure della Transizione 5.0, con la possibilità di un rinvio delle decisioni al prossimo Consiglio dei ministri del 30 aprile. L’agenda istituzionale di questo martedì 28 aprile punta a definire il sostegno economico per l’occupazione giovanile e la crescita industriale, cercando un equilibrio delicato tra gli incentivi necessari e i vincoli di bilancio nazionali. Tra i provvedimenti in discussione figura la proroga degli sgravi contributivi per le assunzioni di donne e under 35, oltre ai nuovi fondi destinati alle zone economiche speciali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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