Nuovo Decreto Lavoro | sgravi e incentivi per giovani e donne

Il governo sta valutando un nuovo decreto che prevede sgravi e incentivi contributivi rivolti a donne e giovani under 35. La discussione si svolge in Puglia e fa parte di un piano più ampio per ridurre il deficit pubblico, mantenendolo sotto il 3 per cento. Le misure sono destinate a favorire l’occupazione e sostenere le fasce di lavoratori più giovani e femminili.

? Cosa sapere Il Governo discute oggi nuovi sgravi contributivi per donne e under 35 in Puglia.. Le misure mirano a contenere il deficit sotto la soglia del 3 per cento.. Il Governo lavora oggi per approvare il nuovo decreto lavoro e le misure della Transizione 5.0, con la possibilità di un rinvio delle decisioni al prossimo Consiglio dei ministri del 30 aprile. L’agenda istituzionale di questo martedì 28 aprile punta a definire il sostegno economico per l’occupazione giovanile e la crescita industriale, cercando un equilibrio delicato tra gli incentivi necessari e i vincoli di bilancio nazionali. Tra i provvedimenti in discussione figura la proroga degli sgravi contributivi per le assunzioni di donne e under 35, oltre ai nuovi fondi destinati alle zone economiche speciali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo Decreto Lavoro: sgravi e incentivi per giovani e donne Bonus Under 35 e Donne: più soldi in busta paga e incentivi mai visti Notizie correlate Cosa prevede il decreto Primo maggio: sgravi per chi assume donne, giovani e lavoratori nella ZesRoma, 27 aprile 2026 – Il decreto Primo Maggio è di fatto pronto e verrà approvato in questi giorni. Decreto Lavoro: bonus fino a 650 euro per giovani e donne nelle ZES? Cosa sapere Governo prepara decreto lavoro con bonus fino a 650 euro per giovani e donne ZES. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuovo decreto lavoro: giovani, donne e rider nel mirino del governo; Da stipendi ad assunzioni, possibili misure del decreto Primo Maggio; Cosa prevede il decreto Primo maggio: sgravi per chi assume donne, giovani e lavoratori nella Zes; Dl 1° maggio, ecco i bonus 2.0 per donne, giovani e Zes Unica. Il decreto lavoro del 1° Maggio riporta al 100% il bonus per assumere giovaniRispetto al passato cambia la logica di fondo: lo sgravio è condizionato all’incremento occupazionale reale, il salario deve rispettare i contratti collettivi più rappresentativi. Un passo avanti ma a ... ecodibergamo.it Salari giusti, bonus assunzioni e norme contro il nuovo caporalato: cosa c'è nel decreto lavoroNella bozza del decreto ci sono i criteri per l'individuazione del cosiddetto salario giusto. Ai fini dell'individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo ... today.it Più sicurezza, più libertà. Con il nuovo Decreto Sicurezza si rafforzano le tutele per i cittadini e il lavoro delle forze dell’ordine. Un passo concreto per difendere legalità, ordine e sicurezza. #Sicurezza #Italia #DecretoSicurezza #Legalità #FratellidItalia x.com Più sicurezza, più libertà. Con il nuovo Decreto Sicurezza si rafforzano le tutele per i cittadini e il lavoro delle forze dell’ordine. Un passo concreto per difendere legalità, ordine e sicurezza. #Sicurezza #Italia #DecretoSicurezza #Legalità #FratellidItalia facebook