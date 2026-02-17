Alessandria | Federfranchising supporta il commercio locale con nuovo sportello e consulenza strategica

Federfranchising ha aperto uno sportello ad Alessandria per aiutare le attività commerciali a crescere, rispondendo alle difficoltà causate dalla crisi economica e dai cambiamenti del mercato. La nuova sede si trova nel centro della città, vicino a molte pizzerie e negozi di abbigliamento, per facilitare l'accesso ai commercianti locali. Con questa iniziativa, la federazione intende offrire consulenza strategica e supporto pratico a chi vuole avviare o rafforzare un’attività in franchising.

Alessandria Accoglie Federfranchising: Nuovi Strumenti per il Commercio Locale. Alessandria si prepara ad affrontare le sfide del commercio moderno con l'apertura di uno sportello Federfranchising, la federazione italiana del franchising parte del sistema Confesercenti. L'iniziativa, inaugurata il 16 febbraio 2026, mira a fornire supporto e consulenza agli imprenditori del territorio, esplorando nuove opportunità distributive e modelli di business alternativi al tradizionale negozio di vicinato. Un Nuovo Punto di Riferimento per gli Imprenditori. Lo sportello, situato in via Cardinal Massaia, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di un commercio locale in continua evoluzione.