Nella giornata di oggi il Comune di Vimercate ha firmato un nuovo accordo con l’Ordine degli avvocati di Monza. Da ora e per tutto l’anno, uno degli avvocati che collaborano con l’ente sarà disponibile in biblioteca per offrire consulenze legali gratuite ai cittadini. L’iniziativa vuole aiutare chi ha bisogno di chiarimenti legali senza dover ricorrere subito a uno studio privato.

Rinnovato l'accordo fra Comune e Ordine degli avvocati di Monza, in biblioteca per tutto l'anno un legale offrirà consigli gratis ai vimercatesi. Un'esigenza molto sentita per evitare errori che possono costare cari, l'esperto consiglierà come muoversi per tutelare i propri diritti. Dieci date, da febbraio (ricomincia il 17) a dicembre, sempre il martedì pomeriggio, dalle 15 alle 18. L'avvocato spiegherà anche costi e tempi di un'eventuale causa, procedure alternative per evitare di finire in tribunale e arrivare prima alla soluzione del caso. Liti di condominio, problemi con la sanità, sono tanti i quesiti approdati sul tavolo dei legali negli anni.

© Ilgiorno.it - Accordo tra Comune e Ordine degli avvocati. In biblioteca lo sportello di consulenza legale

