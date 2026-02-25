Abruzzo e ESA insieme | satelliti per salvare il Parco Nazionale

Il Governatore dell’Abruzzo visita l’ESA: un accordo per proteggere il territorio con i satelliti Oggi, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha visitato la sede dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) a Frascati, insieme al Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Giovanni Cannata, e al direttore dell’Ente Parco, Luciano Sanmarone. L’obiettivo? Avviare una collaborazione per utilizzare i dati satellitari nella tutela del territorio regionale. Al centro dell’incontro, la possibilità di firmare un protocollo d’intesa tra Regione, Parco e ESA. L’Abruzzo si propone come laboratorio sperimentale per monitorare il clima, le foreste e l’assetto idrogeologico grazie alla tecnologia satellitare. Marsilio ha sottolineato l’importanza di interpretare correttamente i dati per valorizzare e difendere il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

