Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione di nuovi titoli di Stato per un valore di 9 miliardi di euro, prevista per il 29 aprile. Tra i titoli in vendita ci sarà anche un nuovo BTp con scadenza nel 2031, che offrirà una cedola annua lorda del 3,15%. Questa operazione si inserisce nel piano di emissioni previsto fino al 2031.

? Cosa sapere Il MEF mette in vendita 9 miliardi di euro di titoli di Stato il 29 aprile.. Il nuovo BTp 2031 prevede una cedola annua lorda del 3,15% per il debito.. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze metterà in vendita mercoledì 29 aprile circa 9 miliardi di euro di titoli di Stato, con un strategico sulle scadenze a medio-lungo termine che vedranno l’immissione sul mercato di nuovi BTp. L’operazione finanziata dal MEF si articolerà attraverso tre diverse tranche, tra cui spicca la proposta di un nuovo strumento quinquennale con scadenza fissata al 1 giugno 2031. Per questa specifica emissione, le autorità prevedono una collocazione compresa tra i 3,5 e i 4 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi BTp da 9 miliardi: ecco il piano del MEF per il 2031

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