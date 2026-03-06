Nuovo Btp Valore il Mef alza i tassi | ecco quali saranno le finestre nei sei anni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che la settima emissione del Btp Valore, iniziata il 2 marzo, si è conclusa con un totale di 16 miliardi di euro raccolti. I tassi di interesse sono stati aumentati rispetto alle emissioni precedenti. Le nuove

Il ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che la settima emissione del Btp Valore, avviata lo scorso 2 marzo, si è conclusa con 16.222,584 milioni di euro raccolti e 522.214 contratti registrati. Al fine di tener conto dell’evoluzione delle condizioni di mercato, la serie dei tassi cedolari annui del titolo è rivista al rialzo rispetto a quanto annunciato lo scorso 27 febbraio. Pertanto, i tassi cedolari definitivi sono fissati a: 2,60% per il primo e secondo anno; 3,20% per il terzo e quarto anno; 3,80% per il quinto e sesto anno. L’importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente... 🔗 Leggi su Feedpress.me

A marzo arriva il nuovo Btp valore: ecco a chi conviene (e quali sono i vantaggi)Dal 2 al 6 marzo 2026 (fino alle 13, salvo chiusura anticipata) il Tesoro riapre le sottoscrizioni del Btp Valore, il titolo di Stato pensato...

Btp Valore, tassi medi al 2,9% e premio fedeltà. Rendimenti minimi garantiti: saranno crescenti dal 2,5 % fino al 3,5 %Si parte dal 2,5% il primo anno, si passa al 2,8% nel terzo e nel quarto, per arrivare al 3,5% nell'ultimo biennio.

