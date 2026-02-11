Ex Eridania gli ambientalisti contro il taglio di alberi nella garzaia | Salviamo il polmone verde urbano
Gli ambientalisti di Forlì tornano a protestare contro il taglio degli alberi nella garzaia vicino all’Ex Eridania. Questa volta, le associazioni si oppongono con fermezza al progetto di abbattere gli alberi sotto i nidi degli aironi, che si trova tra via Monte San Michele e via Gorizia. La loro preoccupazione è evidente: vogliono salvare il “polmone verde” della città, considerato un habitat importante per la fauna locale.
Il Tavolo delle associazioni ambientaliste di Forlì torna ad esprimere “forte preoccupazione”, opponendosi “fermamente al progetto di taglio di alberi sotto i nidi degli aironi nella garzaia presente nell’area dell’Ex Eridania, nella porzione compresa fra via Monte san Michele e via Gorizia”. Si.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Ex Eridania, "Inserire una funzione ad alta sicurezza nel cuore di un polmone verde significa ridurne la fruibilità"
Un nuovo polmone verde per la comunità: messi a dimora 750 alberi
Eridania, l'ex zuccherificio diventerà la nuova sede della QuesturaForlì, 19 dicembre 2025 - L’ex Eridania diventerà la nuova sede della Questura. È questa una delle novità più rilevanti contenute nel Piano città degli immobili pubblici, l’accordo strategico firmato ... ilrestodelcarlino.it
La Questura all’Eridania. Tante le idee (sfumate?), un anno per il progettoDell’Eridania si parla da anni, anche da prima del 2022, anno in cui il Comune l’ha acquisita rendendo finalmente attuabile la possibilità di consegnare l’ex zuccherificio ai cittadini: quali ... ilrestodelcarlino.it
