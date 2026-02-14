Verde urbano oltre 240 nuovi alberi in arrivo in città

Dal mese di febbraio, il Comune di Pisa ha iniziato a piantare più di 240 alberi in diverse zone della città, per migliorare gli spazi verdi. La scelta di ampliare il verde urbano nasce dall’esigenza di rendere più vivibili le strade e i parchi, con l’obiettivo di offrire un ambiente più fresco e accogliente ai cittadini. Gli interventi riguardano aree sia centrali che periferiche, coinvolgendo quartieri e quartieri residenziali.

Piantumazioni di nuovi alberi avviate dal mese di febbraio dal Comune di Pisa su tutto il territorio comunale. L'operazione prevede la piantumazione complessiva di 243 alberi ed è finalizzata sia all'incremento del patrimonio arboreo comunale, sia alla reintegrazione di alcuni esemplari non attecchiti nel corso degli ultimi due anni, con l'obiettivo di migliorare la qualità ambientale, paesaggistica e urbana della città. "Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale per la cura, la tutela e il rafforzamento del patrimonio arboreo cittadino - dichiara l'assessore al Verde pubblico Virginia Mancini - sono iniziate in questi giorni le operazioni di messa a dimora di nuovi alberi in varie zone della città e del litorale.