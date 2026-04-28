Nuove regole sugli animali ok del Parlamento Europeo | obbligatoria la microchippatura anche per i gatti

Il Parlamento europeo ha approvato un nuovo regolamento riguardante i cani e i gatti. La normativa prevede l’obbligo di inserire un microchip e di registrare gli animali in banche dati ufficiali. Inoltre, vengono vietate pratiche considerate dannose e si mira a contrastare i traffici illegali. La misura riguarda sia i cani che i gatti, con l’obiettivo di migliorare la tracciabilità degli animali domestici.