Nuove attività in centro a Perugia sbarca in via Mazzini l' enoteca Giò

A Perugia, in via Mazzini, è stata inaugurata una nuova enoteca chiamata Giò, che porta avanti la tradizione avviata nel 1969. L’attività si propone di offrire una selezione di vini e prodotti tipici dell’Umbria, integrando l’esperienza storica con proposte innovative. La nuova apertura si inserisce nel centro cittadino, attirando l’attenzione di residenti e visitatori interessati a scoprire le specialità locali.

La storica Enoteca Giò - in attività dal 1969 - ha aperto una innovativa enoteca in via Mazzini, dove mira a coniugare il vino e i prodotti tipici dell'Umbria. Attraverso l'innovazione, intende raccontare territori e tradizioni in ambito enogastronomico. La novità della Videoteca per selezionare.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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