Nuove attività aprono in centro gelateria e studio immobiliare

Nel cuore della città, una nuova gelateria sta aprendo le sue porte, offrendo un'ampia gamma di gusti artigianali. Accanto a questa, uno studio immobiliare sta iniziando la sua attività, puntando a servizi di consulenza e intermediazione. Entrambe le aperture rappresentano investimenti concreti nel centro urbano, segnando un passo importante per lo sviluppo commerciale della zona.

Nuove attività che aprono e investono sul territorio. È il segnale positivo che arriva da Terre del Reno, dove nei giorni scorsi sono state inaugurate due nuove realtà commerciali: la gelateria Charlie Brown a Mirabello, con la nuova gestione di Mariel e Diego, e la nuova sede di SL Studio Immobiliare, nata con l’obiettivo di offrire un servizio immobiliare moderno e professionale. Due inaugurazioni che si aggiungono ad altre attività avviate negli ultimi mesi e anche agli ampliamenti di alcune aziende del territorio già comunicati in precedenza dall’amministrazione comunale, segnali concreti della vitalità del tessuto economico locale. Alle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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