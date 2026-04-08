Centro storico tra lotta al degrado e socialità | contributi per nuove attività e decorazioni floreali sulle vetrine sfitte di corso Mazzini

Nel centro storico si stanno attuando interventi per rivitalizzare l’area, con l’obiettivo di contrastare il degrado e favorire la socialità. Sono stati stanziati contributi a fondo perduto per agevolare l’apertura di nuove attività commerciali e sono in corso operazioni di abbellimento delle vetrine vuote di Corso Mazzini, dopo aver già intervenuto in altre zone come Corso Diaz e Piazza Saffi nel maggio 2025.

Da un lato contributi immediati e a fondo perduto per aprire nuove attività commerciali, dall’altro un’operazione di restyling e abbellimento delle vetrine sfitte in Corso Mazzini, dopo quelle già realizzate in Corso Diaz e Piazza Saffi nel maggio 2025. Continua a muoversi su più binari la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Vetrine al galoppo. Così il centro storico celebra San RossoreIl centro cittadino, e non solo, è da qualche giorno coinvolto nell’iniziativa che vede numerose vetrine che espongono un‘oggettistica legata alla... Leggi anche: Incendio distrugge centro sociale a Marsala: attività sociali interrotte, indagini in corso sulle cause Temi più discussi: Notte di violenza a Sulmona, risse e atti vandalici in centro storico; Lotta al degrado urbano, a Bassano multe decuplicate; Ponte di Pasqua, i musei aperti e gli eventi. A Palazzo Medici Riccardi la nuova mostra sull’Art Decò; 'La lunga lotta dei ferraresi contro il fascismo e la dittatura': l'approfondimento a cura di Antonella Guarnieri. Lotta alla microcriminalità, controlli in centro storico SassariFine settimana di controlli al centro storico di Sassari per prevenire microcriminalità e reati legati soprattutto allo spaccio di droga. Polizia di Stato, carabinieri e polizia locale hanno ... ansa.it Ascoli e la lotta allo spopolamento: in arrivo 114 alloggi al centro e nelle frazioniASCOLI Alla luce di un calo demografico che attraversa un po' tutto lo Stivale, capoluogo piceno incluso, l'Arengo non resta alla finestra a braccia conserte e posa ora il primo importante mattone per ... corriereadriatico.it Nuoro, controlli in e-bike nel centro storico: al via il servizio della Polizia Locale tra Seuna e Santu Predu x.com Costigliole d' Asti la bellezza del centro storico con il suo castello - facebook.com facebook