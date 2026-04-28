Nuova Ternana c’è una pista che porta a Roma | Interessati ma dobbiamo verificare i conti

Una possibile operazione coinvolge la Ternana e un soggetto di Roma. Secondo quanto riferito, ci sarebbe un interesse di fondo, ma prima di procedere bisogna fare un’analisi dei conti. Per questo motivo, è stato deciso di incaricare un commercialista che valuti la situazione finanziaria e la possibilità di portare avanti l’operazione. Al momento non ci sono annunci ufficiali o accordi definitivi.

“C’è un interesse di fondo. Il prossimo passo è dare mandato a un commercialista per verificare i conti e valutare la fattibilità di questa operazione”. L’avvocato Giacomo Marini del Foro di Roma è stato inviato in “perlustrazione” da un gruppo di imprenditori con base nella Capitale. Obiettivo.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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