Nel corso della serata di apertura del Festival di Sanremo, Carlo Conti, Giorgia Cardinaletti e Laura Pausini hanno introdotto la manifestazione con una riflessione sulle contraddizioni tra l’evento musicale e le notizie che arrivano dal mondo. Prima della finale, i presentatori hanno voluto sottolineare come, mentre si celebrano i vincitori, non si possa ignorare la situazione globale. La serata è iniziata con questa premessa.

“Tra poco inizierà la finale del Festival di Sanremo. Prima però io, Laura e Giorgia, che condurremo questa serata, vogliamo fare una riflessione, alla luce di quello che sta accadendo nel mondo”. Si apre così l’ultima puntata del Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti, Giorgia Cardinaletti e Laura Pausini sono insieme sul palco dell’Ariston per commentare quanto accaduto nella giornata del 28 febbraio, dopo il nuovo attacco lanciato da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Diverse esplosioni sono state avvertite a Teheran e in altre città del Paese. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità iraniane, i raid avrebbero causato vittime e colpito obiettivi militari e infrastrutture governative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Viviamo una contraddizione, dobbiamo festeggiare chi vince Sanremo ma non possiamo ignorare quello che succede nel mondo”: così Carlo Conti, Giorgia Cardinaletti e Laura Pausini aprono il Festival

