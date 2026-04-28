Nuova rubrica letteraria | il racconto che ti sfida a non leggere
? Cosa sapere Bovindo lancia il 28 aprile 2026 una rubrica letteraria quotidiana per nuovi talenti.. La proposta editoriale accetta racconti in italiano via email [email protected].. Il 28 aprile 2026, alle ore 06:01, Bovindo ha aperto una nuova finestra narrativa invitando i lettori a esplorare voci letterarie inedite attraverso una rubrica che sfida la consueta fruizione dei racconti brevi. La proposta editoriale si presenta come un appuntamento quotidiano, attivo dal lunedì al venerdì, dove il piacere della lettura si intreccia con la scoperta di talenti emergenti e scrittori già consolidati. L’iniziativa mira a offrire uno sguardo privilegiato sulla produzione narrativa italiana contemporanea, trasformando ogni breve testo in un piccolo varco per osservare la realtà da prospettive diverse.🔗 Leggi su Ameve.eu
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