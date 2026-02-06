Leggere aiuta a pensare in modo critico | l’importanza dell’educazione letteraria

Da ameve.eu 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ancona, le scuole superiori della regione Marche stanno portando avanti un progetto di educazione letteraria. L’obiettivo è far riflettere gli studenti sui libri e sul loro significato, per aiutarli a pensare in modo critico. La presenza di questa iniziativa dimostra come l’attenzione alla cultura e alla lettura resti forte, anche in una città che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Nel cuore dell’Ancona moderna, dove le tradizioni culturali si affacciano a toccare il futuro, un’iniziativa di educazione letteraria sta prendendo piede tra i giovani studenti delle scuole superiori della regione Marche. È l’esperienza della Fondazione Orchestra Regionale delle Marche (Form), promossa dal presidente Fabrizio Del Gobbo, che ha deciso di integrare cartaceo tra i mezzi di informazione e riflessione dei ragazzi. L’obiettivo è chiaro: dare ai giovani una pratica abituale e critica della lettura, che non solo accetta i contenuti, ma ne analizza il significato, il contesto e la struttura.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

