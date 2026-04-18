Un rapporto interno all'Fbi descrive il direttore come paranoico, con una forte paura di perdere il lavoro, e afferma che consuma alcol in modo eccessivo. Viene anche segnalata la sua frequente assenza senza motivazioni chiare, creando preoccupazioni sulla sua affidabilità e sul rischio per la sicurezza nazionale. Il documento evidenzia comportamenti che potrebbero compromettere le funzioni dell'agenzia di intelligence.

Un «paranoico» ossessionato dalla «paura di essere licenziato», che beve troppo ed è spesso assente senza spiegazioni, rappresentando un rischio per la sicurezza nazionale. Il comportamento del direttore delle Fbi Kash Patel sta creando allarme all’interno dell’agenzia in un momento delicato come quello della guerra in Iran, che espone l'America a nuovi rischi. «Tutte falsità. Ci vediamo in tribunale. Portate il libretto degli assegni», ha detto Patel respingendo seccamente le ricostruzioni di The Atlantic sulla sua gestione dell’Fbi. Fa muro anche la Casa Bianca: lavorando insieme a Donald Trump ha fatto «crollare la criminalità ai livelli più bassi degli ultimi 100 anni.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Allarme all'Fbi, "Il direttore delle Fbi Kash Patel paranoico e beve troppo"

Notizie correlate

Non riesce a loggarsi al pc e crede di essere stato licenziato, il direttore dell’FBI Patel dà di matto: «Paranoico e beve troppo»Un errore di login al sistema informatico interno trasformato in un caso di sicurezza nazionale.

“Beve troppo e non è affidabile”. Il direttore dell’Fbi nella bufera. Chi è Kash Patel: 14 mesi di purghe e imbarazzi di StatoNew York, 18 aprile 2026 – Il direttore dell’Fbi Kash Patel torna sotto i riflettori, stavolta per un articolo pubblicato da The Atlantic.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Non riesce a loggarsi al pc e crede di essere stato licenziato, il direttore dell'FBI Patel dà di matto: Paranoico e beve troppo; Chi non governa il web non Governa l’apparato dello Stato; Booking sotto attacco hacker, dati dei clienti rubati e truffe su WhatsApp. Caos prenotazioni, come proteggersi; Bucato l'account email del capo FBI: nuova frontiera della cyberwar.

Allarme all'Fbi: Il direttore Kash Patel paranoico e beve troppoUn «paranoico» ossessionato dalla «paura di essere licenziato», che beve troppo ed è spesso assente senza spiegazioni, rappresentando un rischio per la ... gazzettadelsud.it

Allarme all'Fbi: «Il capo Kash Patel beve troppo, spesso svanisce nel nulla, è paranoico. Un rischio per la sicurezza nazionale»L'inchiesta dell'Atlantic su Kash Patel, che replica: «Tutte falsità, ci vediamo in tribunale. Portate il libretto degli assegni» ... corriere.it

Allarme su un aereo diretto a New York. Il velivolo è stato fatto atterrare all'aeroporto di Pittsburgh. Lo afferma il direttore dell'Fbi Kash Patel. "L'Fbi di Pittsburgh è a conoscenza di una minaccia segnalata a bordo di un volo diretto a New York. L'aereo è stato - facebook.com facebook

“Paranoico e beve troppo”, il direttore dell’Fbi Kash Patel è fuori controllo x.com