È morto all’età di 81 anni Robert S. Mueller III, ex direttore dell’Fbi. La famiglia ha annunciato la sua scomparsa con un comunicato, chiedendo rispetto per la privacy. Nel frattempo, il presidente ha commentato la notizia con un semplice “Bene, sono contento”. La notizia è stata diffusa oggi, dopo la conferma della morte avvenuta ieri sera.

Home > Esteri > Negli Usa è morto all’età di 81 anni Robert S. Mueller III, ex direttore dell’Fbi. “Con profonda tristezza, comunichiamo la notizia che Bob è venuto a mancare” ieri sera, ha reso noto oggi la sua famiglia in un comunicato, “la sua famiglia chiede che venga rispettata la propria privacy”. Dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, Mueller trasformò la principale agenzia di polizia degli Stati Uniti in una forza di lotta al terrorismo e in seguito divenne procuratore speciale incaricato di indagare sui legami tra la Russia e la campagna presidenziale di Donald Trump del 2016, nel cosiddetto Russiagate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, morto ex direttore Fbi Robert Mueller. Trump: “Bene, sono contento”

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